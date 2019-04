Švýcarský den v Praze

Během programu v Městské knihovně se můžete těšit na přednášky, promítání filmu, koncert, výstavu fotografií švýcarské přírody a UNESCO fotografií v rámci putovní výstavy Poznej světové dědictví UNESCO, autogramiádu knížky Švýcarské etudy paní Seidlové, soutěž o týdenní pobyt ve Švýcarsku od společnosti Interhome, aktuální turistické materiály Switzerland Tourism a různých švýcarských regionů, ukázku ručně malovaných hedvábných šátků akademické umělkyně paní Krumphanzlové a ochutnávku švýcarské čokolády Lindt a sušenek od rodinné firmy Kambly.

PROGRAM:

9:00 – Švýcarské ferratové lahůdky, Jakub Cejpek, horský vůdce V-TOUR

Země helvétského kříže nabízí na poli horských dobrodružství vždy něco extra. Najdete tu nejvíce čtyřtisícovek, nejvyšší sedla a také nejdůmyslnější a nejvýživnější zajištěné cesty celých Alp. Zavítáme do oblasti Walliských a Bernských Alp a podíváme se na hravé i dlouhé linie, které vám vezmou dech a snad i nalákají k návštěvě.

10:30 – film Švýcarským Divokým západem, Ladislav Lahoda, promítání filmu

„Kdesi vysoko v horách je ukryto pohádkové bohatství – zlatý poklad, který po staletí střeží Tonkawové před chamtivými bělochy…“ Vzpomínáte? Tak začíná příběh filmu Poklad na Stříbrném jezeře. Mohl se však klidně odehrát i ve Švýcarsku. Historie těžby nerostů v této alpské zemi se až příliš podobá příběhům z westernů. Velkolepá krajina, divoká a liduprázdná, legendy o snadném zbohatnutí, naděje, podvod a zrada. Podobně jako na Divokém západě, touha po zlatě, bohatství a moci lákala do švýcarských hor množství dobrodruhů. Pojďte s námi v jejich stopách. Uvidíte slavné zlaté a stříbrné doly Švýcarska, ložiska olova, mědi a kobaltu, vystoupáte vysoko do hor ke štolám, kam již staletí žádné cesty nevedou. Zlatý důl Goldene Sonne, zlaté doly Ursera, údolí minerálů Langenbach, solné doly Bex, olověný důl Goppenstein, 90 kilometrů štol na železo v hoře Gonzen, dávné doly u Rueunu či na Obersaxenu. Též štoly na termální vodu v „Ďáblově kaňonu“ v údolí Hérémence. Rýžovací claimy na zlato a platinu v údolí Turtmanntal. Ruiny skalních hradů, největší podzemní jezero Evropy, dutiny pod ledovcem Aletsch. Opuštěné tunely v horách, které pamatují ještě poštovní dostavníky… Vydejme se spolu proti proudu času, po stopách historie, ze které zůstaly jen pověsti a báje. Po dávných stezkách, přes prastaré mosty, doslova kolem Padajících vod, kaňonem Duchů až ke Stříbrnému jezeru. Do říše mýtů, draků a víl…

12:30 – Švýcarsko, Mekka horských kol, Tomáš Nohejl, šéfredaktor magazínu Bike guru

Vyprávění o bikingu v zemi zaslíbené – terény, sportovními hvězdami i značkami materiálu. Tomáš Nohejl, šéfredaktor magazínu Bike guru, zkušený sportovní novinář, nabídne své zážitky z několika výprav do Val Müstair, Davosu, Sv. Mořice, Lenzerheide a Flimsu, zázemí továrny Scott nebo mistrovství světa horských kol 2018.

14:00 – Nejzajímavější lanovky Švýcarska, Roman Gric

Ve Švýcarsku je podle poslední statistiky celkem 915 lanovek a 787 lyžařských vleků. Švýcarští inženýři už od 19. století stáli u řady převratných technických řešení, používaných na lanovkách po celém světě dodnes. Lanové dráhy v zemi helvétského kříže jsou také držitelkami řady světových rekordů, především ale zpřístupňují lyžařům a turistům úžasný svět švýcarských Alp. O tom všem vám bude povídat Roman Gric, který je přes 30 let dopisovatelem zahraničního lanovkářského časopisu ISR.

15:30 – Švýcarsko – tajné turistické tipy 2.0, Alena Koukalová

Za 25 let cestování do Švýcarska jsme objevili mnoho půvabných míst, která nejsou v obvyklých průvodcích ani na trasách cestovních kanceláří. Doporučili nám je místní nebo jsme je našli náhodou při našich toulkách. Jejich poznávání je pro nás výzvou. O ty nejlepší se s Vámi podělím.

17:00 – Švýcarsko po kolejích a v pohorkách, Petr Čermák

Vydejte se na velkou rodinnou výpravu po kolejích a v pohorkách do švýcarských Alp s nadšeným železničním cestovatelem a autorem úspěšných knižních průvodců Petrem Čermákem. Budete překvapeni, kam až se dá vyjet ve Švýcarsku vlakem a jaké dobrodružné výpravy mohou v Alpách zvládnout i předškolní děti. Prozkoumejte tajemství luzernské dračí skály, vydejte se za příběhy švýcarského národního hrdiny Wilhelma Tella, jděte po stopách ledovců i dinosaurů. Poznejte Švýcarsko jako překvapivě přívětivý rodinný ráj.

18:30 – koncert Rozjímání o sendviči aneb Švýcarský šanson po česku, Jan Řepka

Vedle zavíracího nože, hodinek a sýru patří k švýcarskému rodinnému stříbru také písně bernského barda Maniho Mattera (1936–1972). Že jsou to písně právě tak kompaktní, přesné a chutné, dosvědčí pražský písničkář Jan Řepka, který přeložil Matterovo dílo z bernštiny do češtiny. Koncertní recitál plný překvapivého humoru, filozofie všedního dne a neveselých point doprovodí tematická fotoprojekce.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Výstava Poznej světové dědictví UNESCO

Putovní výstava fotografií Poznej světové dědictví UNESCO, 1. – 27. 4. 2019 Autorský projekt RNDr. Mileny Blažkové pod názvem Poznej světové dědictví UNESCO přibližuje místa v České republice i ve světě vybraná organizací UNESCO pro svou mimořádnou hodnotu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Výstava bude k vidění v Ústřední městské knihovně Praha na Mariánské náměstí ve dnech 1. – 27. 4. 2019. Vstup na výstavu je zdarma.

KDY: 1. – 27. 4. 2019

Švýcarské sýry na Farmářských trzích, 13. 4. 2019

V sobotu 13. 4. 2019 od 08:00 do 14:00 si budete moci zakoupit švýcarské sýry na stánku Swiss Cheese na Farmářských trzích na Náplavce.

KDY: sobota 13. 4. 2019 od 08:00 do 14:00