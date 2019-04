Prague Brass Ensemble v Praze

Michaela Káčerková – organ / varhany

J. S. BACH – Preludium and Fugue G Major BWV 541

A. DVOŘÁK – Humoresque

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY – Preludium and Fugue C Minor

G. GERSHWIN – Four Hits For Five

Informace o dějišti

Chrám Sv. Mikuláše - Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Praha 1