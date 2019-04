To nejlepší z Gershwina - Praha

L.Bernstein : WEST SIDE STORY

G.Gershwin : RHAPSODY IN BLUE

AN AMERICAN IN PARIS

Someone to Watoh Over me

SUMMERTIME

I GOT RHYTHM

Somebody Loves Me

Czech Collegium, sólista – M.Kejmar – trubka

Informace o dějišti

Kostel U Salvátora

Salvátorská 1

Praha 1