Nenechte si ujít český studentský festival Student Fest 2019, který kromě hudby nabídne také plno debat, přednášek, promítání, výstav nebo divadelních představení v centru Prahy. Novinkou je největší studentský secondhand v ČR, který doplní workshopy renovace oblečení, debata o udržitelnosti a recyklaci nebo módní přehlídka. Vrcholem bude již tradiční Hudební noc – ve středu 17. dubna se v šesti pražských klubech představí jména jako Bratři, I Love You Honey Bunny, Shizzle Orchestra nebo Tygroo.

Jednotné vstupenky na Hudební noc platí do všech klubů a jsou k dostání v předprodeji za 149 Kč (do 26 let) / 249 Kč, nebo na místě za 180 Kč / 280 Kč.