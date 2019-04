Koncert pro Evropu v Praze

Dorazte 9. května od 13:00 na Střelecký ostrov, který se promění u příležitosti Dne Evropy a patnáctého výročí vstupu České republiky do Evropské unie v dějiště velkolepých oslav. Hudební část programu akce s příznačným názvem Koncert pro Evropu návštěvníkům nabídne vystoupení Milan Svoboda & Pražský Big Band s netradičním repertoárem, který vznikne speciálně u příležitosti oslav patnácti let České republiky v Evropské unii. Po jejich boku vystoupí celá řada zajímavých hostů jako například Ondřej G. Brzobohatý, Matěj Ruppert, Žofie Dařbujánová, Peter LIPA, Jíří Stivín nebo třeba PRAGO UNION (official) či Circus Problem

A samozřejmě nebudou chybět ani moderované diskuze se zajímavými osobnostmi, informační stánky českých a evropských institucí nebo ambasád členských zemí EU.

Bohatý program bude připraven také pro ty nejmenší!