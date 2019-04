Barvám neutečeš - Praha

Zažij nejbarevnější běh svého života :) Den, kdy se staneš součástí akce plné barev, skvělé nálady, přátelství, rodinné pohody a nezapomenutelných zážitků. Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. Děti, teenageři i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se může opravdu každý! Vyraž na trasu dlouhou 5km během či chůzí a #barevnytym Tě v 5 barevných zónách zasype barvami.

Máš spoustu možností:

Chceš překonat sám sebe a posunout své sportovní limity? Běž!

Chceš vypnout od každodenních starostí a všedností? To je přesně akce pro Tebe!

Chceš si užít zábavný den spolu s přáteli či rodinou? Pojď do toho!

Chceš se setkat s VIP lidmi, youtubery nebo prostě spontánně poznat nové přátele? Běž s nimi a seznam se! Máš na to 5kilometrů #barevnepratelstvi

Nuda? Tu zde nehledej! Kromě atraktivní běžecké části Tě čeká i bohatý doprovodný program, včetně tradičního hromadného výhozu barev. Jednoduše, opravdu BARVÁM NEUTEČEŠ!

Termíny:

4. 5. 2019 - OLOMOUC

11. 5. 2019 - PRAHA

18. 5. 2019 - ČESKÉ BUDĚJOVICE

1. 6. 2019 - ÚSTÍ NAD LABEM

17. 8. 2019 - PARDUBICE