The Watcher: taneční a hudební extáze na jevišti

Živelný proud tance a hudby, dechberoucí taneční a akrobatické výkony a nezapomenutelný umělecký zážitek, tak lze definovat představení The Watcher, které můžete spatřit v La Fabrice v pražských Holešovicích, a v němž se taneční soubor 420PEOPLE spojil s úspěšnou rockovou kapelou Please The Trees!

Je to taneční a hudební extáze, která je oslavou dokonalosti těla a pohybu. Vystoupení skvělé a perfektně sehrané mezinárodní party tanečníků, kteří tvoří skupinu 420PEOPLE za doprovodu Please The Trees rozvibruje všechny, kdo hledají odpověď na otázky, jak čelit zrychlené době, ve které nejmodernější technologie pomalu potlačují podstatu lidského bytí. Proč bez mobilního signálu skoro nejsme schopni existovat a výpadek signálu nás dostává na pokraj šílenství? Proč náš jediný přítel uprostřed noci je nekonečný nonstop Google a Netflix? Odpověď přináší The Watcher – pozorovatel, který ví, že nejdokonalejší technologie na světě je naše vlastní tělo a naše životy jsou nitky, které společně vytvářejí nekonečný vesmírný koberec bytí…

Už více než 10 let patří soubor současného tance s názvem 420PEOPLE k tomu nejlepšímu, co česká divadelní scéna nabízí. Jedním z jeho zakladatelů je Václav Kuneš, celosvětově uznávaný choreograf a tanečník, kterého znají diváci také jako jednoho z porotců populárního televizního pořadu StarDance.