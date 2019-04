Mohlo by tě zajímat

Inscenace „2084“ vychází z Orwellova románu Devatenáct set osmdesát čtyři. Režisér Jan Nosek Novákvšak na něj nahlíží současnou optikou a posouvá tento příběh o 100 let. Stejně jako autor ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století s hrůzou předpovídal budoucnost, tak se i my díváme na náš „zítřek“, ale radši si z toho děláme legraci. Není to výsměch, ale pud sebezáchovy.

Hlavní hrdina žije v době, kdy jsou všudypřítomné počítače a roboti vydatnými pomocníky „Velkého bratra“, které kontrolují a řídí všechno, vždy a všude. Včetně zdravé stravy, pravidelné rozcvičky i intimního života.

Kam nás dovede absurdita dnešního spotřebního života a nepřehlédnutelných slibů a reklam slibujících levnější kup, výkonnější spotřebiče a hlavně lepší zítřky? Tato nesmyslnost spousty hesel vyvolává často smích. Ale nepřejde nás tento smích? Nebo bude platit: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe?

Na naši absurdní dobu nahlížíme s humorem a nadsázkou ale zároveň se zamýšlíme, jestli ten náš smích není už tak trochu křeč.