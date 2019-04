Jak na kampaň pro sociální sítě?

Tento rok jsme se opět dali do spolupráce s úžasnou Marušku Hákovou (ex Gráfovou) a poprosili ji o workshop, který by navazoval na její loňský úvod do sociálních sítí pro profesionály z oblasti tance, pohybového divadla a pantomimy.

Tentokrát se zaměříme na konkrétní kroky při tvorbě vlastní kampaně! Co se na workshopu dozvíte? - od uvažování o subjektu (značce / sobě) až k tomu, jak si vybírat a skládat dohromady témata obsahu (tedy "co tam vlastně dávat") - ukážeme si rozdíly v komunikaci pro různé zamýšlené cíle - stručně si zopakujeme, jaké jsou formátové možnosti - projdeme si, jak vzniká obsah v jednotlivých krocích - ukážeme si, jak udělat plán, a jak nachystat příspěvky k budoucí publikaci Každý účastník si odnese "pracovní list" s rozpracovanou komunikační strategií, k níž se bude moci neustále vracet při reálném plánování kampaně. Kapacita workshopu je tradičně omezena, abychom mohli zajistit co možná nejindividuálnější přístup. A podmínkou účasti není absolvování předešlého kurzu. Ale předpokládáme, že již nějaký ten účet, stránku, fanpage spravujete či plánujete spravovat ;) Registrujte se nejpozději do 7. dubna 2019

Cena je dotována Nadačním fondem pro taneční kariéru a pro profesionály z oblasti tance, pohybového divadla a nového cirkusu činí 300 Kč. Pro veřejnost je poplatek za seminář 1 200 Kč. Workshop pořádá Nadační fond pro taneční kariéru a koná se v prostorách Pražského kreativního centra.