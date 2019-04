Hudební teorie v praxi pro dospělé

Učíte se na nástroj nebo hrajete v kapele a zaskočí Vás občas pojmy typu dominanta, mollová sedmička, předražená doba, transpozice o tercii, harmonická stupnice? Snažíte se hrát ze zpěvníku nebo z not, ale nerozumíte některým jevům? Pokud pochopíte vztahy mezi tóny, stupnicemi, akordy a rytmem, můžete se na nástroj učit efektivněji a bude pro tebe snadnější spolupracovat s ostatními hudebníky. Vše si názorně ukážeme u klavíru, popř. na kytaře a zahrajeme na nástroj, který si s sebou přinesete.

Základní parametry kurzu: délka 4 h kapacita 10 dospělých, cena kurzu 590 Kč/osoba rezervace nutná na anna.novakova@tmf.cz, Na několika známých písničkách si ukážeme, jak muzika funguje. Budeme si přitom objasňovat tyto pojmy: - takt – základní druhy taktů a jak a proč je počítat (3/4, 4/4, 6/8) - rytmus – nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová a proč je dobré je znát, i když nehraješ z not, ale jen z akordických značek - stupnice a akordy – jak se tvoří, jak spolu souvisejí a k čemu je potřebujeme jak na doprovodném, tak melodickém nástroji (stupnice durová, mollová aiolská, harmonická, melodická, akordy dur, moll, septakordy) - akordické značky – co znamenají a jak je hrát - intervaly – prima, sekunda, tercie, kvarta atd. a jak souvisí s transpozicí, čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené - transpozice – nesedne ti tónina do hlasu? hraješ na transponující nástroj a potřebuješ vědět, jak rychle transponovat do znějící tóniny - harmonické vztahy – tónika, subdominanta, dominanta, II. a VI. stupeň a proč o nich máme vědět, když hrajeme písničku - Q&A – zodpovíme další otázky Do přihlašovacího emailu prosím uveďte: - Hrajete na nějaký nástroj a na jaké jste úrovni? začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý - V jakém kontextu hrajete? Jen sám pro sebe doma. Mám hodiny nástroje. Chodím na jam sessions. Hraju v kapele (jaké?). Zatím sám, ale chtěl bych hrát na jamech nebo v kapele. - Hrajete podle not, podle sluchu, podle akordických značek, ze zpěvníku? - S jakými hudebními pojmy a jevy se setkáváte, které byste potřebovali objasnit? Jmenujte. Např. dominanta, septakord, malá tercie, počítání při hraní…