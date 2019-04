Pražské věže aneb velká historicko – rozhlížecí hra pro malé i velké.

Během hry strávíte příjemný den, poznáte pražské věže a poučíte se. Až posledním kriteriem je čas. Ten si měří každý sám...nemusíte obejít všechno.



Praha je vyhlášená svým počtem věží. Ne nadarmo se městu říká Praha stověžatá. Mnohé věže pamatují bouřlivou historii města. Bitvy a dobývání, záplavy, mor, popravy, ale i bourání hradeb a mohutný rozvoj. Pražské věže vám připravily zábavu na celý den, čekají vás jednoduché historicko-pozorovací úkoly.

Start a cíl bude v Podolské vodárně, zde půjdete na věž a do muzea. Vyšplháte na Nuselskou radnici, na ochoz sokolovny Sokola Nusle, zhodnotíte jak opravili Michelskou vodárenskou věž, vylezete na kostel, dominantu Spořilova, na zvonici kostela na Pankráci, na zvonici kostela v Podolí, vystoupáte na věž Krčského zámečku, podíváte se do Braníka, na Lhotku, do Michle atd.