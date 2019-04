Oblíbená divadelní přehlídka pod širým nebem nabídne v letošním roce tradičně pestrý program.

13 her, 157 představení a hned 4 premiéry! To jsou Letní shakespearovské slavnosti 2019, které se představí od 25. června do 6. září na všech zavedených scénách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. A jaké jsou letošní premiéry? Vše slavnostně zahájí Zimní pohádka na Pražském hradě, následují Zkrocení zlé ženy v Ostravě a Romeo a Julie v Bratislavě. Pro milovníky Shakespeara v originále nastuduje Prague Shakespeare Company tragédii Othello.

Vstupenky budou v proději od 24. dubna od 10 hodin.