Rotem Sivan (IL/USA)

Snad žádný jiný jazzový kytarista nesklidil už na počátku své dráhy tak silný obdiv jako Rotem Sivan. Mezi smetánkou izraelských jazzmanů patří k největším nadějím. Jeho invenci rozšířilo studium klasické hudby v Tel Avivu i New Yorku, kde nyní žije. Sivanovo album For Emotional Use Only získalo v nejrespektovanějším časopise Down Beat 4.5 hvězdičky i pochvalu: "Výjimečný talent a nejzajímavější nový hlas na scéně."

Zatím poslední album My Favorite Monster natočil po tříměsíční umělecké rezidenci v jižní Indii. Kombinace vlastních i převzatých skladeb, kořeněná kaleidoskopem muzikantských nápadů, čerpá nejen z jazzu, ale i psychedelického rocku, hip hopu i R&B. Díky tak širokému záběru bývá Sivan srovnáván s Kamasi Washingtonem a jinými jazzmany, kteří jazz propojují s dalšími žánry. New York Times píší, že Sivan vytváří z přirozeného tónu jazzové kytary, improvizace a dynamiky svůj privátní hudební jazyk. Jeden z nejrespektovanějších současných jazzových kytaristů, Peter Bernstein o Sivanovi tvrdí: "Patří k nejvynalézavějším kytaristům dneška, má nejen úžasnou fantazii, ale i virtuozní techniku, díky níž své myšlenky dokáže předat publiku. A co je nejdůležitěší, Sivan má dost odvahy k tomu, aby za svojí vizí šel až na kraj světa a vytvořil něco nového.“