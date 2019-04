Erika Fečová & Live band

Erika Fečová je soulová zpěvačka známá zejména z kapely Navigators. Před několika lety vydala své druhé řadové album Go For It, na kterém spolupracovala s hudebníky od Lady Gaga a také s americkým soulovým zpěvákem Frankem McCombem. V repertoáru uslyšíte autorské písně, ale i známé „covery“, které si budete moci zazpívat spolu s celou kapelou. Energický a skvěle zahraný soul a R´n´B s trochou jazzu a funku, to je přesně to, na co se můžete těšit.