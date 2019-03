70X100 / Vznik státu

Výstava představuje práce studentů vysokých uměleckých škol z České republiky a Izraele.

Projekt Českého centra Tel Aviv je oslavou 100. výročí založení Československa a 70. výročí vzniku Státu Izrael. Studenti z Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem pod vedením Prof. Yashy Rozova a z Fakulty umění a designu UJEP z Ústí nad Labem vedení Prof. Karlem Míškem vytvářeli plakáty na téma společné oběma zemím, tedy Vznik státu - Founding of the State a jejich práce budou vystaveny v Galerii Českých center v Rytířské ulici v Praze.