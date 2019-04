E Converso (Wróblewski / Micenko/ Pisklák/ Chalupa)

Dynamikou, energií, originálním pojetím, a lehkou dávkou humoru bojuje jedna z nejprogresivnějších jazzových kapel u nás proti hudebním konvencím.

První koncert jarního turné a zároveň jediný koncert v Praze kapely E Converso proběhne tentokrát v Kaštanu. Můžete se těšit na úplně starou hudbu, úplně novou hudbu i hudbu z loni vydaného alba.

E CONVERSO

V kapele E Converso, jež vznikla v roce 2011, spojili síly čtyři talentovaní hudebníci nastupující generace. Saxofonista Michal Wróblewski formaci charakterizuje jako žánrově otevřenou a nevázaně improvizující. „Ve své hudbě pracujeme s improvizací na všechny možné způsoby. Propojujeme vlivy newyorské downtown scény a volné improvizace.“E Converso pracuje s náladou, náhodou a emocemi tak, že její formálně plastické kompozice mohou zaznít a také zaznívají každý večer úplně jinak. Svou dynamickou a energickou hudbou s originálním pojetím a s lehkou dávkou humoru bojuje kapela proti hudebním konvencím.

Těleso prakticky již od svého vzniku pravidelně účinkuje na koncertech a festivalech po celé České republice i mimo ní (Paris Jazz club, Brno Jazz Fest, Hevhetia Fest Košice, United Islands, Stimul Festival, Živá Ulice v Plzni, Žižkov Meets Jazz, Slánské Jazzové Dny, Jazz Goes to Town...). Na festival Stimul kapela hrála před Colinem Stetsonem, na Jazz Goes to Town před triem Brotzmann- Swell a Nilsen-Love. V lednu roku 2014 natočila skupina kritikou velmi oceňované debutové album s názvem "Konspirační teorie". V březnu 2018 vyšlo u stejného vydavatelství album druhé - Umělecká sebevražda/Radikální kreativita, které bylo nahráno živě na koncertech. E Converso patří mezi nejprogresivnější jazzové projekty v Čechách, jejich vystoupení jsou vždy mimořádným zážitkem. Michal Wróblewski - sax, Vladimír Micenko - bass, Jan Pisklák - guitar, Jan Chalupa - drums.