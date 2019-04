Timber Rattle (US), Jan Tomáš, Bazdesh

Kalifornský mix folku, doomu i ambientu, doprovázený jednohlasým zpěvem. A nové album Animal Water z prosince 2018. Plus dvakrát kytarové zamyšlení nad bytím v Česku.

Neustále se proměňující entita jménem Timber Rattle bude opět k vidění v Evropě - nečekejte nic jinýho než hlubokej ponor. Pozoruhodnej projekt tentokrát přicestuje, aby představil svoje nový album "Animal Water".

Jan Tomáš je samozřejmě kytaristou Tomáš Palucha, Sítě a dalších, Martin Doležal aka Bazdesh kromě toho, že hraje v triu Stinka, vzkazuje: "hi, I am Martin and I make music. come say hi