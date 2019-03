Pražské hravé Velikonoce

Muzeum hlavního města Prahy pořádá tradiční malou velikonoční výstavu. Pro veřejnost nabídne dílny polozapomenutých řemesel spjatých nejen s Velikonocemi.

Dílny pro veřejnost se budou konat 13. a 14. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupné na ně je 60 Kč (děti do 6 let zdarma) a není třeba se předem objednávat. Bude možné si vyzkoušet zdobení kraslic voskem, drátováním, pletení pomlázek, výrobu drobných velikonočních dekorací z korálků, ze šustí, plstění suchou jehlou a vyrobit si velikonoční přání technikou quillingu. Nedělní dílna bude navíc obohacena o výrobu tradičních píšťalek.