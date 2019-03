Rivers of Nihil v Praze

Progresivní death metalisté Rivers of Nihil vyráží na headline turné a k sobě si berou své sousedy Black Crown Initiate, shoegazové MØL a mladé Orbit Culture! Při poslední zastávce v Čechách bylo jejich jméno častováno jako to nejlepší z turné. Jediným mínusem byla krátká stopáž vystoupení. To se tentokrát nestane!