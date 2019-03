Flying Inn

Výstava prezentuje průřez současnou tvorbou padesáti rezidentů Pragovky a jednoho hosta.

Vystavující:

Kateřina Adamová, Karima Al-Mukhtarová, Jana Babincová, Zuzana Badinková, Tomáš Beňadik, Kateřina Burgertová, Filip Černý, Viktor Dedek, Tomáš Džadoň, Eliška Fialová, Daniel Hanzlík, Matouš Háša, David Helán, Anežka Hošková, Petra Hudcová, Anna Hulačová, Jakub Janovský, Jan Jírovec, Jaroslava Kadlecová, Martin Káňa, Kryštof Kaplan, Susanne Kass, Rebeka Kloudová, Terezie Kolářová, Tadeáš Kotrba, Marie Ladrová, Veronika Landa, Dominik Lang, Martin Matoušek, Matouš Marek, Lucie Nováčková, Robo Palúch, Pasta Oner, David Pešat, Milan Plešinger, Tomáš Prchal, Jaroslav Prokeš, Veronika Přikrylová, Ondřej Roubík, Zuzana Růžičková, Juraj Schikor, Alessandra Svatek, Martin Šilhán, Pavel Šimíček, Adam Štech, Petra Švecová, Pavel Tichoň, Pavel Trnka, Pavla Vachunová, Martin Vlček, Ladislav Vlna

Doprovodný program:

11. 4. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



18. 4. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



22. - 28. 4.Týden umění 2019



22. 4. Velikonoční pondělí na Pragovce / workshop



23. 4. 18.00 Meet the Artist: Tadeáš Kotrba + Ondřej Roubík



24. 4. 13.00 Otevřená debata / přístupy a způsoby, jak

vybudovat kulturní cetrum v industriálním prostředí /

praktické zkušenosti a teoreticko-kritická reflexe.



18.00 Meet the Artist: Jana Babincová + Robo Palúch



25. 4. 18.00 Meet the Artist: Petra Hudcová + Daniel Hanzlík



26. 4. 18.00 Meet the Artist: Pavel Tichon + Veronika Přikrylová



27. 4. 10.00 Kurátorská prohlídka s Karlem Srpem

Trhy Pragovka + Art Bazaar



28. 4. 18.00 Meet the Artist: Marie Ladrová + Filip Černý



2. 5. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



9. 5. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



16. 5. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



23. 5. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



30. 5. 18.00 Meet the Artist / komentovaná prohlídka výstavy



6. 6. 18.00 Dernisáž výstavy