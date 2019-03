Slavnosti Smíchova - Praha

Nenechte si ujít výročí 150 let Smíchovského pivovaru, a to již v sobotu 8. června. A oslavíme to pěkně po svém. Na pivovarském dvoře, pod komínem, ve varně i v přilehlých ulicích. Na velkém pódiu se prostřídají kapely, v hospodě na dvoře bude znít tradiční živá hudba, kluci z Harley-Davidson předvedou svoje stroje, navštívíte školu čepování, se sládky se podíváte do útrob pivovaru na místa, kde se rodí to pravé Smíchovské, a vydat se budete moci třeba i na unikátní vyhlídku z našich CK tanků.

A hlavně, smíchovské pivo poteče z více než stovky kohoutů, které rozhodně nevyschnou ani během oslav, ani za dalších sto padesát let. Na pivovarském dvoře vyroste největší pražská hospoda pod širým nebem, kde si vychutnáte nejen naše pivo - samozřejmě do skla - ale na stůl dostanete i poctivé hospodské občerstvení.