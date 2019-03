Taste Asia Festival - Praha

Nenechte si ujít 3. ročník festivalu Taste Asia organizovaného studenty The English College in Prague, jehož výtěžek poputuje humanitární organizaci CARE Česká republika na podporu provozu školy v Thajsku pro děti barmských uprchlíků. Návštěvníci akce ochutnají různé asijské speciality, dozvědí se více o asijské kultuře a společně se studenty podpoří dobrou věc. Akce se koná 29. března 2019 od 15:30 do 18:00 v budově školy The English College in Prague.