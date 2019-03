Kidnap v Praze

Kidnap Kid dospěl a už jako Kidnap přijede v dubnu do Prahy.

Britský deep housový kouzelník Kidnap Kid zažil velmi úspěšné dva poslední roky. Jeho hudební vývoj a posun znamenal i zkrácení jména na Kidnap. Jako Kidnap vystupoval nedávno i v londýnském Fabricu nebo v rámci Anjunadeep night v Printworks. Kidnap se už ve svých 28 letech dočkal celosvětového uznání. Za sebou má tour s Disclosure, Clean Bandit nebo Rudimental a pozornost si získal i jeho vlastní label Birds That Fly, kromě něj vydává čile i na Anjunadeep. Pražská ROXY zažije 19. dubna jeden z jeho typických melodických a hluboce emotivních setů. Pro plný zážitek je nutno slyšet naživo.



