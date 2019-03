Adventní gospely 2019 v Praze

Gospelový soubor Stella Jones & The Christmas Singers opět v ČR!

„Vidět tenhle gospelový sbor naživo je opravdu nezapomenutelným zážitkem, který vás pohltí neskutečnou energií a dobrou náladou. Uhrančivé hlasy, emotivní melodie a náboženské texty (tradiční černošské melodie křesťanské americké hudby) jsou v jejich podání jedinečné. Písně, které zaznívaly, byly plné dynamiky, ale přesto velmi citlivě interpretované. Mezi nejznámější výběr slavných amerických gospelů si připravili takové hity jako je např. Down By The Riverside či Oh Happy Day.“ (citace z reportáže portálu Lacultura.cz)

Tato oceňovaná gospelová skupina již okouzlila svými pěveckými výkony diváky po celém světě. Soubor sdružuje řadu talentů s jedinečnými hlasovými schopnostmi, což ve spojení s tradičními gospelovými prvky zaručuje dechberoucí podívanou a intenzivní zážitek z vystoupení, jehož poselstvím je šířit radost a sdílet lásku ke gospelové hudbě.

Vůdčí osobností souboru je Stella Jones, zpěvačka, jejíž žánrové zaměření kromě gospelu zasahuje ke stylům jazz, pop, funk a soul. Stella se narodila v Berlíně a již od mala byla obklopena hudbou a uměním jako takovým. V pěti letech dostala od svého otce, amerického jazzového trumpetisty Carmela Jonese, první klávesy a od té doby se intenzivně věnuje hudbě. Již v devíti letech skládala vlastní písně a začínala vytvářet audio knihy s vlastními malbami a komiksy. Tvořila také své vlastní loutky. Poté, co se přestěhovala do Vídně, začala vystupovat v místních jazzových klubech.

V roce 1984 začala nahrávat a vystupovat v muzikálech. Mezi ty nejznámější jistě patří The Rocky Horror Picture Show. O osm let později se umístila na prvním místě rakouské hitparády s uskupením Powerpack. Poté reprezentovala Rakousko v soutěži Eurovision v Dublinu. Po této zkušenosti navázala spolupráci se známými umělci, jako např. Maceo Parkerem, The Duke Ellington Orchestra, Gloria Gaynor či Chaka Khan. V létě 2016 vystoupila v rámci série MTV Unplugged.

Nenechte si ujít výjimečný adventní zážitek!