Wang Wen v Praze

Jedna z nejslavnějších asijských rockových kapel, post rockoví čínští kouzelníci WANG WEN, kteří nadchli Prahu během loňského turné se vrátí v květnu na šeříky vonící Petřín, aby opětovně předvedli v klubu STRAHOV 007, jak se dá z melancholického instrumentálního indie rocku přejít až do pasáží alá Neurosis ! Kapela vás zanese do snových končin protkaných jejich jemnými melodie gradující v explosi emocí. Za dvacet let existence se WANG WEN dopracovali na post vedle takových kapel, jako například Mono, Tortoise, nebo Mogwai.

Toto je povinnost nejen pro fanoušky post-rocku!