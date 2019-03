Jazzové standardy jsou kořením každého koncertu. Ty nejlepší skladby, které každý správný jazzman promění do tisíce různých podob, a které si přesto zachovají svou nenapodobitelnou krásu. Jazzové standardy jsou kořením každého koncertu. Ty nejlepší skladby, které každý správný jazzman promění do tisíce různých podob, a které si přesto zachovají svou nenapodobitelnou krásu.

Více informací o akci Tribute to: Best of Jazz Standards na www akce