Seminář o speedcubingu

Seminář povede CzechCuber (Matěj Mužátko) 2 Hodinové bloky, video, solvy, praxe, malá soutěž, vše 3x3x3 Budeme mít k dispozici 150 kostek, podle času stihneme i mozaiku. Téma bloků bude vybráno hlavně podle složení účastníků, budeme také mluvit o progressu ve speedcubingu a o trénování. Začátky kurzů 10:00 a 13:00 Je vhodné se předem přihlásit. Doneste co nejvíce kostek 3x3x3 co máte, abychom stihli co nejvíce solvů.