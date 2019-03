Co vše se může stát během jedné úterní noci v opuštěném baru, kde kdysi bývalo až nebývale živo? V tomto magickém opuštěném prostoru, plném vzpomínek, ožívá dávno zašlá sláva pěveckých hvězd napříč celým 20. a 21. stoletím. Potkáte tu též celou řadu lidských osudů. Proč do tohoto zapomenutého kabaretu chodí bohatý podnikatel, babička, bezdomovci, či proč si tu dávají první rande osamělí středňáci? To vše nám odhalí mladý milenecký pár, který se tu objeví čistě náhodou a této úterní noci opravdu zažije nečekané věci.

Výtěžek z představení bude věnován Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. Pořádá INDIGO company ve spolupráci s KVArt production.

Hudební čísla:All That Jazz, I Wanna Be Loved By You, L’Hymne a l’amour, Rock Around The Clock, Don’t rain on my parade, You’re the one that I want, Return to Sender, Dva roky jezdím bez nehod, Oliver Twist, Je nebezpečné dotýkat se hvězd, Tak abyste to věděla, ABBA kompilace, Total Eliclipse of the Heart, Time of my life, Simply the Best, Somebody to love, Barcelona, Chci zas v Tobě spát, All you need is love,…