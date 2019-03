Setkání Jana Hasenöhrla s formací skvělých jazzmanů během minulých let vyústilo v založení formace Jan Hasenöhrl & The Loop Jazz Orchestra. Vít Pospíšil, Lukáš Chejn, Tomáš Uhlík a Ondřej Pomajsl si společně s Janem Hasenöhrlem zahráli a natočili hudbu z filmu Výtah na popraviště a Mo' s Better Blues . Tento moment, společně s koncertem Vladimira Cosmy byl impulsem pro vytvoření samostatného projektu s názvem Jazz on Screen, během kterého zazní celou kapelou vybrané lahůdky z filmů jako Buď zdráv umělče, Policajt nebo rošťák a dalších kultovních titulů. Těšit se může na skladby od Herbieho Hancocka, Milese Davise, Quincyho Jonese a dalších.