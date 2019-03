Jak se fotí do rodinného alba

Pondělní beseda v Leica Gallery Prague bude ve znamení rodinné fotografie. Diskutovat bude fotografka Kata Sedlak a redaktorka časopisu FOTO Martina Grmolenská, která se tématem rodinné fotografie dlouhodobě zabývá.

Svůj pohled na toto téma vyjadřuje Kata Sedlak jasně a zřetelně svými fotografiemi, které vystavuje v Leica Gallery Prague. Existuje však nepřeberné množství jiných přístupů, často velmi odlišných. Jejich porovnání bude tématem naší besedy, spojené s projekcí fotografií.

Rodinné snímky jsou pravděpodobně tím nejpočetněji zastoupeným fotografickým žánrem. Až donedávna se však na rodinná alba pohlíželo tak trochu s despektem a v oficiálních historiích fotografie stála vždy stranou.

S nástupem médií se ve virtuálním světě sociálních sítí začalo objevovat to, co bylo dříve pečlivě nalepeno v albech a oprašováno v policích. Rodinná fotografie k sobě svou nepřehlédnutelnou převahou na sociálních sítích konečně přitáhla zaslouženou pozornost i ze strany teoretiků fotografie i galeristů. A my toto zajímavé téma otevřeme v besedě, na kterou Vás srdečně zveme.

Akce se koná v Leica Gallery Prague v pondělí 25. března 2019 od 19 hodin. Vstup zdarma, z kapacitních důvodů prosíme o rezervaci místa na e-mailu post@lgp.cz