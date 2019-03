Mirek Kaufman / Pozorovací pole

Výstava představí dílo současného malíře Mirka Kaufmana.

Autor, pracující vždy v tematicky ucelených cyklech, se tentokrát zaměřil na rozdíl mezi vědecky přesným a osobně zabarveným vnímáním okolního světa. V pozorovacím poli umělce se snoubí tři vjemy: „Z pohledu vědy je to pohled maximálně objektivní a má obecnou platnost. Náš osobní pohled představuje také ponor do vlastních vzpomínek a vyvolává vizuální souvislosti s tím, co máme před očima. Tato niterná introspekce je pro každého z nás subjektivní a osobitá,” vysvětluje Mirek Kaufman a dodává: „A konečně z pohledu našeho okolí, tedy nejen objektivem četných bezpečnostních kamer okolo nás, jsme předmětem pozornosti my sami.” Po formální stránce tvoří obrazy mix přesných, ostře ohraničených ploch a neurčitých, nejasných tvarů či útvarů na pomezí abstrakce a figurace a jejich provedení nechává velký prostor pro naši představivost.