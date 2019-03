Supertramp Classics /UK/

Před 50 lety založili britskou hudební formaci Supertramp dva úžasní muzikanti – klávesista Rick Davies a multiinstrumentalista Roger Hodgson. Začala se tak psát kapitola jedné z nejvlivnějších pop a art rockových hudebních skupin. Do roku 2002 vzniklo 11 alb, z nichž nejvýznamnější jsou Breakfast In America (1979), Famous Last Words (1982), Crisis? What Crisis ? (1975) a Crime of The Century (1974).

Mezi lety 2011 - 2015 Supertramp přerušili činnost, saxofonista John Hellivell však začal vystupovat na koncertech londýnské kapely Logicaltramp, která se stala dočasně hlavním pokračovatelem Supertramp v koncertním provedení. Tato formace, která se s velkým úspěchem představila v ČR poprvé na dvou koncertech v roce 2018, se nyní vrací. Slavné hity ze 70. a 80. let zazní naživo v Divadle Hybernia v Praze v pondělí 28.10.2019.

Těšit se můžete na všechny slavné hity, jako např. School, Ain't nobody but me, Breakfast in America, Easy does it, Lord is it mine, Goodbye stranger, Surely, Bloody well right, Dreamer, Rudy, Take the long way home, From now on, Hide in your shell, You started laughing, It's raining again, Fool's overture, Cannonball, The logical song, Don't leave me now, Give a little bit a Crime of the century.

Formace Logicaltramp se představí v následující sestavě: