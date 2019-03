Radka Denemarková: Hodiny z olova

„Musela jsem knihu napsat, protože jsem pochopila, že žiju v době, kdy se něco podstatného láme a mění a já nevím co. Pode mnou probíhají tektonické posuny půdy, ale jak se jmenuje to ,něco´, co se děje v Číně a co celý svět nepřiznaně obdivuje? Políbilo se nejhorší z komunismu a nejhorší z kapitalismu, což funguje hospodářsky a nemá jméno. Důležitou roli v románu má Václav Havel a jeho myšlenky. Spřátelila jsem se s lidmi kolem disidentského sborníku DanDu, kteří ve velmi těžkých podmínkách navazují na práci Václava Havla. Hluboce jsem se před nimi styděla, protože politici mé země jsou Čínou okouzleni a tvrdí že jde o stabilizovanou a harmonickou společnost. Já se tam ale setkala se vším, co si lze představit pod pojmem brutální policejní stát...“