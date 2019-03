Café republika: 50 sezon s Husou

Brněnské Divadlo Husa na provázku patří již padesát let ke scénám, které se vedle své umělecké činnosti profiluje i jako společensky angažované. Co to znamenalo v minulosti a kam Husa míří dnes, o tom přijdou debatovat dlouholetý dramaturg Husy Petr Oslzlý, současný ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka a současná umělecká šéfová Anna Davidová.