Lenka Marečková: Ať žije společnost

Autorka, signatářka Charty 77, byla za kritiku tehdejšího politického zřízení a poměrů v zemi, vyjádřenou v básních jako dvacetiletá v osmdesátých letech stíhána, odsouzena a uvězněna.

V doslovu ke knize autorka, dnes právnička, napsala: „Demokracie, někdy zužovaná na pouhé mechanismy a nástroje, je ohrožena jak vzrůstajícími problémy a krizemi a s nimi souvisejícím voláním po bezpečí (silném národu, silném vůdci), tak i vyprázdněním svého obsahu. Pokud jsme dřívější režim označovali jako totalitní, dnes můžeme pozorovat, že co bylo tehdy zaseto, vyklíčilo a bují i nyní, způsobem, který jsme tehdy netušili a ani nemohli předvídat. Dnes už mne za verše nikdo nezavře. Přesto si nemyslím, že dnešní nespravedlnosti jsou menší. Jsou jenom jiné. A co dnes má cenu? Kdysi stačilo křičet…Podívejme se na to, kde leží kořeny našich nesnází. Na změny, které by měly smysl. Na to, z čeho je třeba vystoupit, co proměnit. Pojďme hledat příčiny tohoto stavu, východiska, funkční alternativy, společně. Je čas vystoupit z kruhu.“

Uvádí Jáchym Topol. Večerem provází editor knihy Martin Machovec.

Hudba a zpěv: Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Kalich.