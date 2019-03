Prožijte májový swingový večer s Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu, Rozhlasovým Big bandem Gustava Broma a jejich hostem zpěvákem Davidem Deylem

Za romantickým prožitkem nemusíte chodit jen na Petřín. Ve čtvrtek 16. Května, v prostorách kostela sv. Šimona a Judy, navodí Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pravou májovou atmosféru pomocí živé hudby a světových i českých swingových melodií. Hostem jejich koncertu, nazvaného „Let´s sing swing“, bude známý zpěvák nejen swingových šlágrů (New York, New York nebo My way), David Deyl. Diváci se mohou těšit také na hudební překvapení.

S Rozhlasovým Big bandem se DPS Českého rozhlasu představil fanouškům již minulý rok při spoluúčinkování na Staroměstském náměstí, u příležitosti konání koncertu „Hity století“. Zde diváky nadchly nejen krásné melodie, ale též příjemně znějící propojení těchto dvou rozhlasových těles. Právě proto se DPS Českého rozhlasu a Big band Gustava Broma rozhodli v koncertech pokračovat.