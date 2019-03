Festival filmu Stevena Seagala

Steven Seagal, všestranný herec, hudebník a filozof, má v ČR konečně důstojný filmový festival. Uvádíme výhradně Mistrovy filmy. I letos budou křupat kosti - v originálním znění s titulky shlédneme nesmrtelnou klasiku Přepadení v Pacifiku. Navíc diskuze k filmu, živá ukázka aikida z dílny Aikido Dojo Karlín, nejtvrdší fotokoutek v dějinách, na baru festivalový speciál Seagalův hněv a mnoho dalšího. Film: když banda těch nejodpornějších žoldáků unese americkou válečnou loď USS Missouri, netuší, že nejsilnější zbraní na palubě nejsou jaderné střely Tomahawk, ale lodní kuchař kráčející cestou bušidó.

Casey Ryback je bývalý člen elitního komanda NAVY Seals. Casey už nechal zabíjení a v klidu si vaří v podpalubí. Ale.. zastřelili mu kapitána. Naplivali do bujabézy. A vydírají Ameriku! To není v pohodě. To nositel řádů Stříbrné hvězdy, Námořnického kříže a Purpurového srdce nedovolí. Jeho mysl je vždy o krok napřed, tělo nástroj vyladěný na nejvyšší tóninu, ladné aikido pohyby přináší smrt. Nestárnoucí a kritiky oceňovaná klasika, v hlavní roli nezapomenutelný Steven Seagal. To musíte vidět.