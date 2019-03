Ceny SDGs 2019 a turnaj v ženském fotbale Global Goals World Cup Prague

Česko již třetím rokem pokračuje v udílení unikátního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN, které je inspirací pro celý svět. Hlásit projekty, které přispívají nejen k lepšímu Česku, je možné od 1. do 31. března 2019. Ceny SDGs 2019 opět ocení konkrétní projekty, strategie a aktivity, které podnikají organizace či jednotlivci, a přispívají tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals = SDGs).

Nominovat projekt, produkt nebo službu, které napomáhají naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje, je možné do 31. března 2019 na webových stránkách www.globalnicile.cz, a to v kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Mladý leader a Reporting. Součástí Cen SDGs jsou navíc speciální ocenění pro Absolutního vítěze a také cena České rozvojové agentury. Novinkou letošního ročníku je ocenění pro projekty, které podporují rovnost mužů a žen (SDG 5). Do Cen SDGs se zapojí také široká veřejnost, která bude mít možnost od 29. dubna do 19. května 2019 vybrat prostřednictvím online hlasování nejlepší projekty v kategoriích Byznys a Veřejná sféra. Ceny SDGs 2019 budou předány na slavnostním galavečeru na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci ve čtvrtek 30. května 2019.

Součástí Cen SDGs 2019 je tento rok jedinečný turnaj ženského fotbalu za globální cíle Global Goals World Cup Prague (GGWCup Prague). Ve fotbalovém turnaji se utká více než 24 týmů žen, kdy každý bojuje za jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje. Více než sportovní talent se v této hře počítá schopnost a kreativita aktivně bojovat za konkrétní společenské téma. Finále se odehraje na Václavském náměstí v Praze 29. května 2019 za účasti známých osobností nejen ze světa sportu, politiky a z řad zahraničních hostů. Vítězný tým dostane možnost reprezentovat Česko na světovém finále GGWCup v New Yorku, které se koná v září 2019 v průběhu zasedání Valného shromáždění OSN. Registrace do GGWCup Prague startují symbolicky 8. března na Mezinárodní den žen a končí 31. března 2019.

Přihlašování

Ceny SDGs

1. – 31. 3. 2019

Přihlašování

GGWCup Prague

8. – 31. 3. 2019

Hlasování Ceny SDGs

29. 4. – 19. 5. 2019

Finále

GGWCup Prague

29. 5. 2019

Vyhlášení Ceny SDGs

30. 5. 2019