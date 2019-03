A v tom jsou světla zázraků

Poezii můžeme i dnes vnímat jako součást našeho života. Jejím prostřednictvím je možné klást otázky a hledat odpovědi. Poezie dokáže pojmenovat, co je dobré a co je zlé, apodobně jako film nebo divadlo ,dokáže podávat svědectví o všem, co je kolem nás, co se nás dotýká a co nám přináší radosti a poznání. Poezii přijímáme jako autorovo poselství, abychom porozuměli tomu, po čem tolik toužíme, a to je láska, přátelství, naděje a vzájemné porozumění.