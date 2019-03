Rozloučení se samicí zubra Prťkou v Zoo Praha

V neděli se můžete přijít rozloučit se samicí zubra Prťkou narozenou v Zoo Praha před dvěma lety. Ta by koncem března měla odcestovat do Tierpark Berlin, odkud bude společně s dalšími zubry z Evropy následně transportována do národního parku Shahdag v severovýchodním Ázerbajdžánu.

Rozloučení proběhne ve 13 hodin za účasti kmotrů Prťky – herce Václava Kopty a herečky Veroniky Freimanové.