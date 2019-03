V rámci Světového dne vody proběhne na Akademii věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost 206) panelová diskuze na téma „Voda nad zlato“. V loňském roce (2018) panovalo v České republice nebývalé sucho, ostatně již několikátý rok za sebou, a v této souvislosti se stále palčivěji projevuje závislost naší společnosti na vodě.

Vodě, kterou jsme všichni doposud považovali za něco obyčejného, něco, čeho máme všichni dost, a co jsme si zvykli vnímat jako naprostou samozřejmost, jako produkt, jako zboží. O tom, jak moc jsme se mýlili, dnes už snad nikdo nepochybuje. Panelová diskuse si klade za cíl hledat odpovědi na otázky: Máme vody dostatek a budeme ji mít i v budoucnosti? Co pro to musíme udělat? Ohrožuje nedostatek vody naše zemědělství a zásoby pitné vody? Jaká je její kvalita? Je v současné době vůbec ještě možné vyrobit pitnou vodu bez škodlivých chemických příměsí? A za jakou cenu? A bude to možné i v budoucnosti? Na tyto ale i další otázky budou odpovídat hydrochemik a odborník na technologie úpravy vody doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH AV ČR), hydrolog RNDr. Václav Šípek, Ph.D. (ÚH AV ČR), toxikolog a environmentální chemik prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (MBÚ AV ČR), a půdní biolog a hydropedolog prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC AV ČR). Moderátorem diskuze bude Martin Tyburec (redaktor zpravodajství ČT, redaktor pořadu Věda 24). KAPACITA OMEZENA - NUTNÁ REGISTRACE