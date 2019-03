Eva Koťátková / Kancelář pro oči, nos, jazyk, ústa, srdce, ruku a masku (skrývající vše)

Na podzim 2016 strávila vizuální umělkyně Eva Koťátková dva týdny v Kolíně nad Rýnem v Kunsthaus KAT18, se skupinou umělecky nadaných lidí s mentálním postižením. Všimla si, že se často zabývají vlastním tělem a jednotlivými částmi. Z toho vyvinula společně s umělci myšlenku založit „kancelář pro oči, nos, jazyk, ústa, srdce, ruku a masku (skrývájící vše)“ / „Büro für Augen, Nase, Zunge, Mund, Herz Hand und Maske (die alles überdeckt)“.

V jedné místnosti, která je zařízena jako běžné kancelářské místnosti, tedy stoly, židlemi a lampami a stojící na běžných pravidlech chování se k veřejnosti, přebírají roli „úředníků“ oči, nos, jazyk, ústa, srdce, ruce a masky – v podobě kreseb, kostýmů, kolážových útvarů a instalací – které jsou nositeli vlastní akce. Ústa zpívají zprávy o počasí, oko vydává průkazy a ruka se ukáže, že je laskavá, pak jako děsivá, děsivá ruka. To vytváří neskutečný prostor, který transformuje s humorem a empatií každodenností poznamenanou suchopárnou rutinu, ale zhmotňuje také zastrašování a bizarní úřední akty – a to celé proměňuje do nepředvídatelného dobrodružství.