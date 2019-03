Easter Vivaldi - Praha

The Four Seasons " – the complete version

Barogue organ, soprano, String Stars Orch.

Duration of concert is 60 minutes.

Informace o dějišti

Klementinum - Zrcadlová Síň

Karlova 1

Praha 1

Praha 1 označuje jednotku několika způsobů členění hlavního města Prahy, které mají ovšem pokaždé stejné územní vymezení. Prahu 1 jako městskou část, správní obvod i městský obvod tvoří celá katastrální území Staré Město a Josefov a části katastrálních území Hradčany, Malá Strana, Nové Město, Holešovice a Vinohrady.