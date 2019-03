Slavné filmové melodie - Jeruzalémská synagoga

Melody Quartett :

Dana Jelínková – I. housle, Petra Bohm – II. housle,

František Jelínek – viola, Barbora Soukupová – violoncello

.

PROGRAM:

PÁN PRSTENŮ – Shore: May it be & Concerning hobbits

INDIANA JONES – Williams: Raiders March

ANGELIKA MARKÝZA ANDĚLŮ- Magne: Main Theme

Piazzola: LIBERTANGO

TITANIC – Horner: My heart will go on

SHREK – Cohen: Hallelujah

JAMES BOND – Norman: Theme 007

JAMES BOND – Adele: Skyfall

SEDM STATEČNÝCH – Bernstein: The magnificent seven

SCHINLERŮV SEZNAM – Williams: Main theme

STATEČNÉ SRDCE – Horner: For The Love of a Princess

HARRY POTTER – Williams: Hedwig´s Theme

AMÉLIE Z MONTMARTRU – Thiersen: Comptine d´un autre

STAR WARS – Williams: The throne room – End Title

QUEEN – Show must go on (Bohemian Rhapsody soundtrack)

PIRÁTI Z KARIBIKU – Badelt/Medley

(změna programu vyhrazena)

Koncert trvá asi 65 minut a je v nádherném interiéru Jeruzalémské synagogy