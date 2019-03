Foursquare Day 2019

Používáte Foursquare nebo Swarm?

Je to 10 let co 4sq je mezi námi, pojďme se sejít na #4SQDay 16.4.2019 a společně to oslavit, pobavit se nad sklenkou něčeho osvěžujícího, podělit se o vaše zážitky a historky s Foursquare. Nebo se dozvědět něco nového.