Melvins v Praze

Americká punk-metalová kapela, která dodnes vydala 29 původních alb, mnoho koncertních nahrávek a bezpočet singlů a rarit a spolupracovala s umělci jako Jello Biafra, Lustmord a Fantomas, míří do Prahy. Prahu navštívili již několikrát, tentokrát vystoupí dne 29. 6. v pražském Lucerna Music Baru. The Melvins se neustále proměňují – jejich současnou inkarnaci tvoří Osborne, Crover, Steven McDonald (Redd Kross/OFF!) a Jeff Pinkus (Butthole Surfers). V poslední době vystupují jako trio ve složení Osborne, Crover a McDonald. V roce 2016 byl uveden dokument The Colossus of Destiny: A Melvins Tale, Osborne i Crover nedávno vydali svá první sólová alba a nejnovější melvinovské řadové album se nazývá Pinkus Abortion Technician (vyšlo v dubnu 2018). Letos kapela znovuvydala své album Honky z roku 1997.