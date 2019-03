Varhanní koncert - Praha

Here you will find detailed program and information about the soloists.

http://www.stnicholas.cz/en/concerts/

J. Pachelbel, G. Muffat, G. Böhm, D. Buxtehude, J. Stanley

Petr Čech – Organ

J. S. Bach, B. M. Černohorský, D. Buxtehude, A. Vivaldi

Aleš Bárta – Organ

J. S. Bach, G. F. Händel, J. Pachelbel, F. Mendelssohn-Bartholdy

Jan Kalfus – Organ

J. S. Bach, D. Buxtehude, B. M. Černohorský, J. K. Kuchař

Pavla Salvová – Organ

J. S. Bach, A. Vivaldi, B. M. Černohorský, G. Muffat

Daniela Kosinová Valtová – Organ

J. S. Bach, A. Vivaldi, D. Buxtehude, Th. Dubois

Drahomíra Matznerová – Organ

J. S. Bach, J. Pachelbel, C. Luython, J. Seger, A. Correa Braga

Michal Novenko – Organ

G. Muffat, F. X. Brixi, J. F. N. Seger, J. S. Bach

Michelle Hradecká – Organ

D. Buxtehude, G. Muffat, J. K. Kerll, J. S. Bach

Kateřina Málková – Organ