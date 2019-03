Přespávačka pro děti

Zdravíme z Jahody, Dejte děti k nám, nudit se rozhodně nebudou!

15.3.2019 pořádá Komunitní rodinné centrum Jahoda přenocování pro děti. Akce je vhodná pro děti od 6ti let až do 10ti let. Po společné večeři na děti čeká zábavný večer plný her, tance a hudby. Závěrem večera bude oblíbené promítání. Ráno nás čeká rozcvička a snídaně.

Mezi dětmi je akce velmi oblíbená.

Akce začíná v pátek v 18.00 hodin a končí v sobotu v 10.00. Cena je 450,-. V ceně je program, večeře, snídaně.

Akci si rezervujte přes náš rezervační systém nebo na e-mailu komunitni.centrum@jahoda.cz