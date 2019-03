The Kelly Family v Praze

Kelly Family, sourozenecká skupina, která celkově vydala více než dvacet studiových alb a má na svém kontě několik celosvětových hitů, které doslova pobláznily fanoušky, se vrací do Čech! Oslaví zde 25 let od vydání slavného alba. Celý koncert bude rozdělen do dvou částí. V té první uslyší fanoušci naživo zahrané kompletní album Over The Hump, které kapela vydala v roce 1994. Druhá polovina bude smrští těch největších hitů. Over The Hump patří mezi nejúspěšnější alba skupiny. Na albu lze najít hity jako An Angel, Santa Maria, Why why why. Skupina při koncertě využije nejmodernější techniku. Nebudou chybět pyrotechnické efekty, speciálně uspořádané podium zajištující interakci s publikem, velkoplošné obrazovky a mnoho dalšího.

Na jejich koncert se můžete těšit dne 15. 2. 2020 v O2 areně.