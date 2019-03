Naleštěte své pohodlné střevíce a lodičky, oprašte motýlky a večení róby. Reprezentační ples Prahy 1 je tady! Tato tradiční společenská akce bude letos výjimečnou příležitostí k přátelskému setkání všech Pražanů – představitelů veřejného života, politiky, kultury, školství, podnikatelské i neziskové sféry. Do programu plesu se tematicky promítne i letošní výročí 30 let od Sametové revoluce.

Účinkují

orchestr Zatrestband + hosté

Jan Smigmator, Dasha

StarDance: Dana Batulková a Jan Onder

No Name

Soul sisters, Amusement park

DJ Jirka Březina (80s & 90s)

Power of Identity: Memory Fashion Message

(přehlídka Ateliéru designu oděvu a obuvi Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze & Liběna Rochova

A možná přijde i kouzelník. Nebo Freddie Mercury?

Večerem provází: Alexandr Hemala a Marcela Augustová